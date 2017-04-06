Главы Литвы, Латвии и Эстонии готовы усиливать санкции за захват Крыма

Главы Литвы, Латвии и Эстонии полностью разделяют позицию Украины, не признают аннексии Крыма. Об этом шла речь на встрече премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в ходе встречи с премьер-министром Эстонской Республики Юри Ратасом, премьер-министром Республики Латвии Марисом Кучинскисом и премьер-министром Литовской Республики Саулюсом Сквярнялисом.

Как сообщает пресс-служба украинского правительства 6 апреля, страны Балтии готовы продолжать и усиливать политику санкций по отношению к России, поскольку санкции вводились, как наказание России за военное вторжение и захват украинской территории.

Как заверили главы правительств Литвы, Латвии и Эстонии, отмена санкций «возможна только с изменением риторики и действий Российской Федерации».

Владимир Гройсман на встрече с главами правительств балтийских стран отметил, что Литва, Латвия и Эстония, «как никто чувствуют и страдают от внешних политических, военных и экономических угроз, в том числе со стороны Российской Федерации».

«В 1999 году впервые была озвучена идея Балтийско-Черноморского сотрудничества, и тогда никто не думал, что спустя столько лет мы будем иметь столько важных и актуальных тем для наших стран. Сегодня мы демонстрируем тот уровень доверия и партнерства, которые являются залогом нашего дальнейшего сотрудничества. Пожалуй, мы, как никто, чувствуем угрозу для нашего суверенитета со стороны Российской Федерации, и повестка дня наших встреч заключается как раз в том, как противодействовать агрессии России против европейского права и суверенитета государств в XXI веке», – сказал Гройсман.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».