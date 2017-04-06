В Крыму силовики задержали журналиста Ибрагимова и правозащитника Крисько – адвокат Курбединов

Во время массовых задержаний на центральном рынке в Симферополе, которые 6 апреля проводят российские силовики, задержали журналиста Тараса Ибрагимова и правозащитника Андрея Крисько. Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов на своей странице в Фейсбуке.

Подтверждения этой информации из других источников в данный момент нет. Телефон Андрея Крисько включен, но правозащитник на звонки не отвечает.

В Симферополе в четверг 6 апреля сообщают о массовых задержаниях на центральном рынке города. Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, рынок оцепили сотрудники российского ОМОНа.

Официально крымские силовики пока не комментируют задержания на рынке в Симферополе.

30 марта в Симферополе задержали группу крымскотатарских активистов, среди них был журналист ресурса Аrticle20 Тарас Ибрагимов.

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымских активистов и членов Меджлиса. Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на него. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех содержащихся украинских политзаключенных и заложников.