В бедности живут почти 20 миллионов россиян – Росстат

Количество россиян, живущих в бедности, в прошлом году достигло 19,8 миллиона, это самый высокий за последние 10 лет показатель. Число бедных россиян выросло на 300 тысяч в 2016 году, о чем свидетельствуют обнародованные 5 апреля данные государственной службы статистики, Росстата.

Более 13% населения имеют доход ниже прожиточного минимума, который в четвертом квартале 2016 был равен 9 тысячам 691 рублю в месяц (это около 4 тысяч 600 гривен).

Это самый высокий уровень с 2006 года, когда за чертой бедности находились 21,6 миллиона россиян.

До самого низкого показателя (16,1 миллиона человек за чертой бедности) этот уровень падал в 2014-м – в год, когда упали цены на нефть, Россия аннексировала Крым и стала поддерживать боевиков на Донбассе, а страны Запада объявили из-за этого санкции против Москвы.

Россия ответила на санкции запретом на импорт многих западных товаров. В том числе и из-за этого экономический спад сопровождается ростом цен, что существенно подорвало покупательную способность российских потребителей.