В Симферополе маршрутка столкнулась с деревом, 10 человек пострадали – СМИ

В Симферополе сообщают о столкновении маршрутного такси с деревом, около 10 человек в результате аварии получили травмы, сообщает 6 апреля «рупор» российского правительства Крыма сайт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу подконтрольного Кремлю министерства здравоохранения Крыма.

«По предварительным данным, пострадавших 10 человек. Информация по возрастным категориям и степени тяжести травм уточняется», – отметили в крымском ведомстве.

Сообщается, что пострадавших доставляют в 6-ю горбольницу Симферополя.

По информации крымского издания, ДТП произошло на улице Киевской, возле перекрестка с улицей Никанорова, в районе рынка «Привоз». Маршрутное такси выехало за пределы проезжей части и врезалось в дерево. На месте происшествия работают медики и сотрудники дорожной инспекции.