Турция: результаты вскрытия погибших в Сирии показывают применение химического оружия

Власти Турции заявляют, что результаты вскрытия погибших в результате авианалета 4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун показали применение там химического оружия.

Как заявил турецкий министр юстиции Бекир Боздаг, в проведении вскрытий в Турции участвовали эксперты Всемирной организации здравоохранения.

По словам министра, результаты подтверждают, что «президент Сирии Башар Асад применяет химическое оружие».

ВОЗ пока не комментировала проведенное исследование.

По последним данным сирийских гражданских активистов, число жертв атаки на город Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлид, которое контролируют повстанцы, выросло до 86. Умерли трое из 32 раненых, доставленных на лечение в Турцию.

США и другие западные страны обвиняют режим Асада в применении запрещенного оружия. Дамаск и его союзник Россия утверждают, что бомбы, сброшенные во время авиаудара, попали в состав производимых боевиками снарядов с отравляющими веществами. США опровергли это заявление.