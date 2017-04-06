Порошенко: решение Европарламента – это еще не открытие границы

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что положительное голосование в Европарламенте о предоставлении Евросоюзом безвизового режима для украинцев еще не означает отмену виз, и власти Украины работают над тем, чтобы окончательное введение «безвиза» не отложили.

«Я хочу подчеркнуть, что это еще не открытие границы. Мы еще ждем решения Совета ЕС, мы усердно работаем, чтобы никто не отодвинул и не отложил этот процесс», – сказал Порошенко 6 апреля в Киеве, комментируя решение Европейского парламента, который поддержал «безвиз» для Украины.

По словам президента, «пропутинские представители» в ЕС пытаются помешать Украине получить безвизовый режим и последние дебаты в Европарламенте это подтвердили.

Порошенко выразил уверенность в том, что через несколько недель Совет ЕС утвердит решение о предоставлении Украине безвизового режима.

6 апреля Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии предоставить Украине безвизовый режим.

По сообщению корреспондента Радіо Свобода, послы ЕС должны рассмотреть этот вопрос 26 апреля.

5 апреля Европейский парламент провел дебаты о предоставлении Украине безвизового режима с Европейским союзом.

В ЕС ранее заявляли, что Украина может получить безвизовый режим с ЕС в конце июня.

Соглашение о либерализации визового режима будет распространяться на все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а также действовать в странах шенгенского пространства, не входящих в ЕС, – Норвегии, Исландии, Лихтенштейне и Швейцарии.

Кроме того, 6 апреля в Европарламенте запланированы дебаты и голосование по резолюции относительно последних событий в Беларуси, а также резолюции относительно арестов в России.