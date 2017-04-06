Европарламент призывает Россию освободить Навального и всех задержанных протестующих

Европейский парламент подавляющим числом голосов принял резолюцию, призывающую к «немедленному освобождению и снятию всех обвинений» с российского оппозиционного лидера Алексея Навального и «всех мирных протестующих и журналистов, задержанных после недавних демонстраций в России».

Декларация, которую 6 апреля поддержали все политические группы Европарламента, также осуждает действия полиции, которая «пыталась помешать и разогнать мирные антикоррупционные демонстрации и задержала сотни граждан».

В резолюции Европарламент осудил «постоянные усилия заставить Алексея Навального замолчать» и выразил поддержку усилиям его Фонда борьбы с коррупцией «по повышению уровня информированности и борьбы с коррупцией в государственных учреждениях, среди политических представителей и владельцев общественных офисов».

Европарламентарии также выразили «глубокую обеспокоенность» по поводу решения суда в феврале, которое «эффективно устраняет Алексея Навального с политической арены». Имеется в виду осуждение Навального при повторном рассмотрении дела о финансовых злоупотреблениях, по которому он сначала получил пять лет лишения свободы условно в 2013. Власти заявляют, что осуждение запрещает Навальному, который хочет баллотироваться на выборах президента России в марте 2018 года, занимать государственные должности.

Навальный отрицает свою вину и заявляет, что дело против него является политически мотивированным возмездием Кремля за его антикоррупционную деятельность и его оппозицию к президенту России Владимиру Путину.

В резолюции Европарламент также призывает ЕС и его государства-члены разработать «сильную единую политику в отношении России, обязывает государства-члены и институты ЕС к сильной общей позиции о роли прав человека в отношениях между Россией и ЕС».

Десятки тысяч людей приняли участие в антиправительственных демонстрациях в российских городах 26 марта. Только в Москве полиция задержала более тысячи человек, в том числе и Навального, которого приговорили к 15 суткам ареста по обвинению в сопротивлении правоохранителям, а также оштрафовали на 350 долларов за организацию протеста в столице России.