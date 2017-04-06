Любой крымчанин имеет право получить биометрический паспорт – миграционная служба Украины

Жители оккупированного Крыма могут получить биометрический паспорт на материковой Украине, «как и любой гражданин Украины». Об этом 6 апреля сообщили Крым.Реалии в управлении Государственной миграционной службы в Херсонской области.

«Они (крымчане – КР) имеют право обратиться к любому территориальному подразделению на территории материковой Украины со своим внутренним украинским паспортом и идентификационным кодом и оформить себе биометрический паспорт», – сообщили Крым.Реалии на «горячей линии» ГМС в Херсонской области.

В ведомстве добавили, что жители полуострова, у которых есть все законно оформленные документы, имеют «все гражданские права украинского государства» и наравне со всеми смогут посещать Шенгенскую зону в случае предоставления «безвиза» для Украины.

Европейский парламент на заседании в Страсбурге 6 апреля поддержал предоставление Украине безвизового режима с ЕС.

5 апреля Европейский парламент провел дебаты о предоставлении Украине безвизового режима с Европейским союзом.

После голосования в Европарламенте следующими шагами станут голосования в Комитете постоянных представителей (COREPER) и затем на Совете министров ЕС.

В ЕС ранее заявляли, что Украина может получить безвизовый режим с ЕС в конце июня.

Соглашение о либерализации визового режима будет распространяться на все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а также действовать в странах шенгенского пространства, не входящих в ЕС, – Норвегии, Исландии, Лихтенштейне и Швейцарии.

Кроме того, 6 апреля в Европарламенте запланированы дебаты и голосование по резолюции относительно последних событий в Беларуси, а также резолюции относительно арестов в России.