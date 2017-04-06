Фигурантов «дела 26 февраля» Асанова и Дегерменджи отправили под домашний арест

Подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя изменил меру пресечения фигурантам «дела 26 февраля» Али Асанову и Мустафе Дегерменджи. Их отправили под домашний арест. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Эдем Семедляев.

Ранее сообщалось, что адвокаты обвиняемых ходатайствовали об изменении меры пресечения в виде домашнего ареста. На заседании суда их поддержал прокурор Егор Иванцов.

После аннексии Крыма Россией на полуострове начали судить крымскотатарских активистов, принимавших 26 февраля 2014 года участие в митинге сторонников территориальной целостности Украины, которым противостояли активисты партии «Русское единство», руководимой на тот момент нынешним главой Крыма Сергеем Аксеновым.

Суд разделил «дело 26 февраля» на два: отдельно – по заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу, и отдельно – по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».