Радио Крым.Реалии: Европа без виз для крымчан

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии обсуждают голосование в Европейском парламенте за отмену визового режима для Украины. Как скоро безвизовый режим со странами Шенгенской зоны вступит в силу? Как крымчанам получить украинский биометрический паспорт и ездить в Европу без виз? Что безвизовый режим значит для Украины?

Гости эфира – эксперт общественной организации «Европа без границ» Екатерина Кульчицкая и политолог, управляющий партнер Украинской антикризисной группы Тарас Загородний.

Ведущий – Александр Янковский.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org