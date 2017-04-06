ГПУ открыла производство в связи с задержаниями на рынке Симферополя

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство в связи с задержанием 60 человек на рынке Симферополя в аннексирована Крыму.

Как сообщает пресс-служба ведомства, производство открыто по статье 146 (незаконное лишение свободы двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины.

В Генпрокуратуре отмечают, что досудебное расследование поручено проводить следователям главного управления Национальной полиции в Крыму и процессуальное руководство прокурорам прокуратуры Автономной Республики Крым, работающих на материковой части Украины.

«Надлежащие меры реагирования на выявленные нарушения закона будут употребляться и в дальнейшем. Понесут ответственность те, кто совершил преступление на временно оккупированной территории Украины», – заявляют в прокуратуре.

В Симферополе 6 апреля сотрудники российского ОМОН окружили центральный рынок. Сообщалось о задержании около 50 человек, среди них – правозащитник Андрей Крисько и журналист Тарас Ибрагимов. Как сообщал адвокат Эмиль Курбединов, количество задержанных на рынке – около 70 человек, силовики фотографируют их и берут отпечатки пальцев.

В управлении российской полиции по Крыму назвали массовые задержания на центральном рынке Симферополя «плановыми рабочими мероприятиями».

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымских активистов и членов Меджлиса. Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность в связи с преследованиями граждан Украины в аннексированом Крыму и призвало прекратить давление на них. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освободить всех украинских политзаключенных и заложников.