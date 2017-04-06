В Киеве состоится гала-премьера фильма «Jamala.UА»

В киевском кинотеатре «Баттерфляй» De Luxe 6 апреля в 19:00 состоится гала-премьера фильма «Jamala.UА».

На презентации фильма выступит композитор, мастер джазовой импровизации Усеин Бекиров. Представит картину сама певица Джамала.

Крым.Реалии, информационный партнер премьерного показа фильма, планируют проведение трансляции мероприятия.

В национальный прокат «Jamala.UA», при поддержке Довженко-Центра и Госкино Украины, выходит 13 апреля.

Как сообщили в пресс-службе национального центра Александра Довженко, лента снималась независимым режиссером Анной Акулевич с согласия Джамалы, но без ее контроля.

19 марта Джамале вручили премию «Гордость страны» от журнала Viva.

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала одержала победу на «Евровидении» в Швеции в 2016 году. Она выиграла, исполнив песню «1944» о депортации крымскотатарского народа.