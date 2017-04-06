Европарламент пригрозил Беларуси санкциями из-за недавних массовых задержаний

Европейский парламент в принятой 6 апреля резолюции пригрозил Беларуси новыми ограничительными мерами в случае, если не будет проведено «детальное и независимое расследование» в деле недавних массовых задержаний демонстрантов.

Европарламент напоминает, что ЕС отменил большинство ограничительных мер против белорусских чиновников в феврале 2016 «как жест доброй воли, чтобы поощрять Беларусь улучшить ситуацию с правами человека, демократией и верховенством права».

В резолюции европарламентарии осуждают «разгон мирных протестующих» на массовых акциях в Беларуси, в частности в День воли 25 марта, когда силы безопасности атаковали и били протестующих и задержали сотни людей, в том числе белорусских и иностранных журналистов, освещавших событие.

Европарламентарии выразили обеспокоенность «новой волной репрессий» в Беларуси, в частности рейды против организаций и «превентивные» аресты представителей оппозиции накануне протестов.

В резолюции власти Беларуси призывают освободить всех, кто был задержан в ходе протестов, прекратить преследование независимых СМИ и представителей гражданского общества, а также дать возможность общественным организациям нормально работать.

Люди в Беларуси протестовали против налога, введенного правительством президента Александра Лукашенко по безработным. Это привело к массовым арестам десятков демонстрантов и активистов 25 марта и серию одиночных арестов в течение нескольких недель перед этой датой.

25-26 марта в Минске и других городах Беларуси милиция разогнала антиправительственные собрание, более тысячи человек арестовали, около сотни – приговорили к штрафам и арестам.