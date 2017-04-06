В Киеве проходит презентация фильма «Jamala.UA»

Вечером 6 апреля в Киеве проходит презентация фильма «Jamala.UА». Со сцены звучит музыка коллектива «Йо-Гурт», собравшиеся ожидают выступление мастера джазовой импровизации Усеина Бекирова, среди гостей министр культуры Украины Евгений Нищук, сообщает корреспондент Крым.Реалии.



«Тут нет информационной нагрузки, тяжелых коллизий. Тут есть персонаж, за которым интересно наблюдать. Мы тестировали и показывали кадры людям за границей, где не знали ни о том, кто такая Джамала, ни о Евровидении, ни о крымских татарах, но зрители вдохновлялись ее энергетикой», – рассказала о самой картине режисер Анна Акулевич.

Крым.Реалии ведут прямую трансляцию мероприятия на странице в Facebook.

Гала-премьера открывает серию показов фильма в 30 кинотеартарх Украины. В национальный прокат «Jamala.UA», при поддержке Довженко-Центра и Госкино Украины, выходит 13 апреля.



Как сообщили в пресс-службе национального центра Александра Довженко, фильм «Jamala.UА» «поднимает завесу над привычным сценическим и телевизионным образом певицы».

19 марта Джамале вручили премию «Гордость страны» от журнала Viva.

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала одержала победу на «Евровидении» в Швеции в 2016 году. Она выиграла, исполнив песню «1944» о депортации крымскотатарского народа.