Снос торговых объектов вдоль Центрального рынка Симферополя назначили на 10 апреля

В Симферополе на 10 апреля назначили снос торговых объектов, расположенных вдоль Центрального рынка города. При этом в пресс-службе российской администрации Симферополя отметили, что 5 апреля разослали письма с уведомлениями о сносе.

«Согласно постановлению, все нежилые помещения, расположенные по проспекту Кирова/Козлова, 1 должны были быть снесены в добровольном порядке. В соответствии с постановлением, предпринимателям был установлен двадцатидневный срок для добровольного сноса нежилых помещений. Вместе с тем, до настоящего времени далеко не все исполнили данное предписание», – говорится в сообщении.

В Симферополе 6 апреля сотрудники российского ОМОН окружили Центральный рынок. Сообщалось о задержании около 50 человек, среди них был правозащитник Андрей Крисько и журналист Тарас Ибрагимов. Как сообщал адвокат Эмиль Курбединов, на рынке задержали около 70 человек, силовики фотографировали их и брали отпечатки пальцев.

Позднее сообщалось, что журналиста Ибрагимова и правозащитника Крисько через несколько часов отпустили.

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство в связи с задержанием людей на рынке Симферополя в аннексированном Крыму.