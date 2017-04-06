В Минобороны Украины обеспокоены планами Беларуси и России провести военные учения осенью 2017

В Министерстве обороны Украины обеспокоены планами провести учения вооруженных сил России и Беларуси «Запад-2017» осенью этого года. Об этом заявил первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак в ходе встречи с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.

«Обстановка в районе проведения антитеррористической операции остается напряженной. Кроме того, обеспокоенность вызывают общие стратегические учения вооруженных сил России и Беларуси «Запад-2017», которые состоятся осенью этого года», – сказал Руснак, которого цитирует пресс-служба министерства.

Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что страны Балтии будут добиваться дополнительных мер безопасности от США и НATO из-за масштабных военных учений российских и белорусских вооруженных сил на территории Беларуси под названием «Запад-2017».

После аннексии Россией Крыма на части Донбасса начался вооруженный конфликт, который продолжается до сих пор. Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке пророссийских боевиков, Москва эти обвинения отвергает.