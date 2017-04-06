Свидетель по «делу Чийгоза»: обвиняемый не осуществлял насильственных действий на митинге 26 февраля

Одна из свидетелей по «делу Чийгоза» Ленора Дюльберова во время заседания подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма заявила, что во время митинга 26 февраля 2014 года Ахтем Чийгоз не осуществлял насильственных действий по отношению к пророссийским митингующим.

«Среди проукраинских митингующих образовывались коридоры, через которые желающие могли покинуть внутренний двор и которые препятствовали давке. Среди тех, кто осуществлял создание коридоров, свидетель видела Ахтема Чийгоза. Он призывал митингующих отступить назад и сохранять коридор. Всего свидетель видела Ахтема Чийгоза в этот день дважды. Он не осуществлял каких-либо противоправных действий, не отдавал приказов или команд на применение насилия. Он успокаивал людей, призывал их отступить назад и не создавать давку», – написал на своей странице в Facebook адвокат Николай Полозов.

На предыдущем заседании, 5 апреля, подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма во время рассмотрения апелляционной жалобы на продление ареста главе Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза принял решение«удалить» подсудимого и его адвоката Николая Полозова за нарушение порядка и отключил трансляцию, с помощью которой Чийгоз и Полозов участвовали в заседании суда.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.