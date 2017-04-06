Молдова требует от России не признавать «документы» Приднестровья

Молдова требует от России не признавать «документы», которые выдает фактическая власть сепаратистского региона Приднестровья. Власти Молдовы осудил недавний призыв сепаратистов к Москве – признать их «паспорта» и другие документы.

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду заявил, что такой шаг России стал бы грубым нарушением международного права.

Премьер-министр Молдовы Павел Филипп напомнил России, что она в свое время провозгласила поддержку территориальной целостности Молдовы. Он выразил надежду, что в отношении приднестровского региона Молдовы не будет применен сценарий, осуществленный на востоке Украины.

В среду фактические сепаратистские власти неподконтрольного Кишиневу Приднестровья устроили совместное заседание депутатов «парламента» и прибывших в регион российских парламентариев. Они приняли резолюцию, выразила поддержку политике Москвы, направленной на «консолидацию русского мира», и обратилась к России признать «паспорта» непризнанного региона.

Ранее президент России Владимир Путин указом ввел в России признание незаконных «документов», которые выдают на оккупированных частях украинского Донбасса. По указу, эти «документы» идентифицируют жителей этих частей Донецкой и Луганской областей Украины, которые боевики называют своими «республиками», как граждан Украины и признание этих «документов» временное, до полного выполнения минских договоренностей.

Приднестровье после короткой войны против Кишинева, при поддержке базирующихся в регионе российских войск, вышло из-под контроля властей Молдовы и односторонне провозгласило 1992 года «независимость», которой не признал никто в мире. Россия, вопреки своим международным обязательствам вывести свои войска из региона до 2002 года, отказывается сделать это.