Крымчане смогут ездить в Европу без виз – эксперты

Жители аннексированного Крыма будут пользоваться возможностями безвизового режима при поездках в страны ЕС наряду с другими гражданами Украины. Такое мнение в вечернем эфире Радио Крым.Реалии высказал управляющий партнер Украинской антикризисной группы Тарас Загородний.

«Они (крымчане – КР) просто вспомнят, что у них есть украинский паспорт. И будут ездить по нему за границу», – отметил политолог.

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При этом, процедура оформления биометрических паспортов, необходимых для безвизового въезда в страны Шенгенской зоны, для крымчан не отличается от предусмотренной для жителей материковой части Украины. На это в эфире обратила внимание эксперт общественной организации «Европа без границ» Екатерина Кульчицкая.

«Крымчане, как и большинство украинских граждан, являются людьми прагматичными, они будут использовать те возможности, которые перед ними будет открывать Европа и Украина. Как и в случае с жителями оккупированных территорий Донецкой и Луганской области, они вспомнят о своих украинских паспортах, попробуют приехать на материковую Украину, чтобы сделать биометрический паспорт и попробуют таким образом воспользоваться безвизовым режимом», – сказал Кульчицкая.

Европейский парламент на заседании в Страсбурге 6 апреля поддержал предоставление Украине безвизового режима с ЕС. Решение поддержал 521 европарламентарий, против были 75, 36 – воздержались.

После голосования в Европарламенте следующими шагами станут голосования в Комитете постоянных представителей (COREPER) и затем на Совете министров ЕС.

В ЕС ранее заявляли, что Украина может получить безвизовый режим с ЕС в конце июня.

Соглашение о либерализации визового режима будет распространяться на все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а также действовать в странах шенгенского пространства, не входящих в ЕС, – Норвегии, Исландии, Лихтенштейне и Швейцарии.