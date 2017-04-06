В России задержали 8 подозреваемых в связи с терактом в Петербурге – Следственный комитет

Следственный комитет России сообщил о задержании восьми человек, которые причастны к террористическому акту в Санкт-Петербурге. Шесть из них задержали в четверг в Петербурге, еще двоих в Москве.

Каким образом они причастны к нападению, не уточняется. Представитель Следственного комитета сообщил, что в местах проживания задержанных изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы, а также взрывное устройство, аналогичный обнаруженному на одной из станций петербургского метрополитена, который удалось нейтрализовать, уже после взрыва в поезде метро.

Названы имена задержанных: Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадьюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова и Содик Ортиков. Об их гражданстве не сообщается.

Ранее в четверг Следственный комитет сообщал, что российские силовики установили несколько граждан среднеазиатских стран, которые контактировали с подозреваемым зачинщиком взрыва, и в течении обысков в их доме «обнаружили предметы, имеющие значение для расследования».

В среду Следственный комитет также сообщал о задержании в Санкт-Петербурге семи граждан стран Средней Азии по подозрению в вербовке людей для террористических группировок. Тогда подчеркнули, что в то время не было никаких данных о возможной связи этих лиц со взрывом, в результате которого погибли в настоящее время 14 человек и около 50 были ранены.

Ранее российские правоохранители сообщали, что подозревают в совершении взрыва уроженца Кыргызстана, гражданина России Акбарджона Джалилова. Как полагают, он действовал как смертник. Личность подозреваемого зачинщика взрыва установили по анализу ДНК его останков. Кроме того, позже в тот день еще на одной центральной станции метро в городе нашли самодельное взрывное устройство, но его вовремя обезвредили. Российские правоохранители заявляют, что, по данным анализа ДНК, устройство оставила тот же человек.

Об ответственности за это нападение, который в России квалифицируют как террористический акт, пока никто не заявлял.