Константинов презентовал книгу о событиях «крымской весны»

Подконтрольный Кремлю председателя крымского парламента Владимир Константинов в библиотеке им. Ивана Франко в Симферополе презентовал свою книгу «Пройти свой путь», которая описывает события «крымской весны». Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба библиотеки.

«Основу книги составляют живые, личностно и эмоционально окрашенные воспоминания и размышления автора о событиях в Крыму, России и на Украине, охватывающих период с осени 2013 года до 18 марта 2014 года», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в ходе встречи Константинов ответил на вопросы гостей и передал в дар библиотекам республики 30 экземпляров книги.

В марте 2017 года Константинов сообщил о том, что написал книгу о событиях «крымской весны». Он уточнил, что на это у него ушел год. Также Константинов отметил, что произведение не претендует на достоверный политический или исторический анализ.

16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование. 18 марта президент России Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».