Госкомтелерадио Украины: ограничение импорта книг из России может сказаться на исторической литературе

Первый заместитель Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины Богдан Червак прогнозирует, что ограничение импорта книг из России, вероятно, больше повлияет на историческую литературу. Об этом он сказал в эфире программы Радіо Свобода «Детали».

«Через историческую литературу россияне пытаются реализовывать в Украине идею «русского мира». Все это делается через историческую память, через интерпретацию исторических событий, отношений между украинцами и русскими», – отметил он.

Богдан Червак, однако, отрицает, что речь идет о цензуре.

«Это не цензура, а попытки украинского государства противостоять информационной войне, которую ведет против Украины Российская Федерация», – говорит он.

Ранее на этой неделе Кабинет министров утвердил порядки выдачи разрешения на ввоз издательской продукции из России и изъятия из обращения такой литературы, которая не будет иметь соответствующего разрешения. Таким образом, утвержден механизм реализации изменений в закон «Об издательском деле», которые вступили в силу 1 января 2017 и запрещают ввоз в Украину книг антиукраинского содержания.

После вступления в силу соответствующих постановлений Кабмина, импортеры книг из России должны будут получить разрешение от Госкомтелерадио на ввоз в Украину такой издательской продукции. При Госкомтелерадио также будет действовать экспертный совет, который может рассматривать предоставление разрешений на импорт в случаях, когда специалисты Госкомтелерадио будут иметь сомнения относительно содержания книги, по которой существует запрос на импорт. Состав такого экспертного совета прописан в законе об издательском деле.

Из-за отсутствия нового утвержденного порядка ввоза в Украину книг из России с 1 января официальные импортеры де-факто прекратили ввоз издательской продукции из России.