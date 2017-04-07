Украина не имеет препятствий для получения «безвиза» – эксперты

Решение предоставить Украине безвизовый режим уже принято в Европейском Союзе. Оставшиеся процедуры – голосование послов ЕС и утверждение Советом ЕС – формальности, которые не изменят принятого решения. Таким мнением в вечернем эфире Радио Крым.Реалии поделилась эксперт общественной организации «Европа без границ» Екатерина Кульчицкая.

«Триалог по Украине (Европейской комиссии, Совета ЕС и Европейского парламента – КР) состоялся. То есть политическое решение предоставить Украине безвизовый режим уже есть... Если есть общее политическое решение, мы можем назвать этот шаг уже практически сделанным для Украины», – отметила Кульчицкая.

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Другой гость эфира – управляющий партнер Украинской антикризисной группы Тарас Загородний – обратил внимание на незначительный процент противников предоставления безвизового режима Украине в европейских институциях.

«Главное, что этот процент незначительный, решение принято. Уже пошла бюрократическая процедура, остались формальности. Если оно прошло тут, то оно пройдет и дальше. Я не думаю, что есть какие-то риски. Все-таки Европа – это, в первую очередь, процедура. А процедуру они уже запустили», – сказал Загородний.

Европейский парламент на заседании в Страсбурге 6 апреля поддержал предоставление Украине безвизового режима с ЕС. За проголосовал 521 европарламентарий, против были 75, 36 – воздержались.

После голосования в Европарламенте следующими шагами станут голосования в Комитете постоянных представителей (COREPER) и затем на Совете министров ЕС.

В ЕС ранее заявляли, что Украина может получить безвизовый режим с ЕС в конце июня.

Соглашение о либерализации визового режима будет распространяться на все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а также действовать в странах шенгенского пространства, не входящих в ЕС, – Норвегии, Исландии, Лихтенштейне и Швейцарии.