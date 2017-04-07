Радио Крым.Реалии: «Неславянской внешности»: почему российские силовики преследуют мусульман

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят об очередных задержаниях крымских мусульман. В Симферополе под видом проверок были задержаны около 50 человек.

После теракта в соседней России, в метро Санкт-Петербурга, первым подозреваемым стал мусульманин Ильяс Никитин. Борода и мусульманская одежда мужчины привлекли внимание силовиков. Фото Никитина тиражировали в российских СМИ, после чего мужчина лишился работы. Почему рейды направлены только на мусульман? Как произошедшее в Петербурге отразится на отношении к мусульманам в Крыму?

Об этом ведущий Максим Кошелев говорит с главой ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заиром Смедляевым, председателем правления организации «Правозащитное движение Крыма» Энвером Кадыровым и членом Правозащитного центра «Мемориал» Бахромом Хамроевым.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.