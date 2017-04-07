США атаковали в Сирии авиабазу сил Асада

Военные США ночью 7 апреля атаковали десятками ракет «Томагавк» аэродром Шейрат на западе Сирии. Целью атаки были взлетно-посадочные полосы, самолеты и заправочные станции. Это стало ответом на гибель десятков людей в результате химической атаки в провинции Идлиб.

Такой шаг является первым за шесть лет гражданской войны в Сирии прямым американским нападением на лояльные президенту Башару Асаду силы, а также значимым военным приказом президента США Дональда Трампа со дня вступления в должности президента. Ракетный удар свидетельствует о резком развороте в политике Трампа, который в прошлом году вел предвыборную кампанию, выступая против втягивания США в ближневосточные конфликты.

Но после гибели по меньшей мере 86 человек в городе Хан-Шейхун в результате авианалета сил Асада его риторика изменилась. Президент США сказал, что его поразили видеокадры и фотографии умерших от отравления химическими веществами детей, и Асад «пересек много линий для меня».

В среду постоянный представитель США в ООН Никки Хейли на заседании Совета безопасности заявила, что, «если Организация Объединенных Наций постоянно не способна выполнить свой долг и действовать коллективно, в жизни государств наступает время, когда мы вынуждены действовать самостоятельно».

Непосредственно перед атакой заместитель посла России в ООН Владимир Сафронков предупредил о «негативных последствиях», если Соединенные Штаты осуществят удары по Сирии.

Сирия отрицает, что совершила во вторник воздушный удар по городу Хан-Шейхун с применением химического оружия. Сирия заявляет вместо того, что химическое отравление наступило из-за того, что ее самолеты уничтожили «завод и склад химического оружия террористов», как Дамаск называет всех своих противников. Эту версию поддерживает Россия, которая в среду заблокировала принятие резолюции Совета безопасности ООН по поводу этого химического удара.

Зато эту версию отвергли специалисты по химическому оружию. Они заявили, что такое поражение, которое произошло в Хан-Шейхуне, возможно только в результате применения химических веществ армейского уровня, доставленных военными средствами, но его невозможно достичь уничтожением предполагаемого состава самодельных ядовитых веществ.