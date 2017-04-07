Следствие значительно продвинулось в расследовании убийства Вороненкова – глава Нацполиции

Следствие значительно продвинулось в расследовании убийства бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова, заявил заместитель председателя Национальной полиции Украины, начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

«Следствие проводит прокуратура города, полиция Киева также участвует. Пока такой информации, которую можно обнародовать, предоставить я не могу. Следствие продолжается, мы проводим много мероприятий, устанавливаем лица, сообщников», – сказал он в эфире телевизионного «5-го канала».

В частности, сказал он, уже есть значительный прогресс и по установлению событий, которые предшествовали убийству, мотивов того, кто принимал то или иное участие, были установлены свидетели.

Ранее о том, что следствие серьезно продвинулось в расследовании этого дела, в частности, в установлении сообщников, заявлял генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, но он тоже добавил, что больше ничего не может сообщить.

Вороненкова убили 23 марта в центре Киева. По данным полиции, в результате стрельбы также был ранен его охранник и нападающий, который позже скончался от ранений. Предполагается, что подозреваемый убийца мог быть российским агентом.

Президент Украины Петр Порошенко назвал это убийство «актом государственного терроризма со стороны России».

Денис Вороненкова, который в декабре 2016 года вместе со своей женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, переехал в Украину, 14 февраля сообщил о получении украинского гражданства. В Украине бывший российский депутат ранее дал показания по делу о государственной измене в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича.