После ракетного удара США авиабаза Шайрат разрушена, погибли четверо военных Асада – наблюдатели

Жертвами ракетного удара США по авиабазе Шайрат на западе Сирии стали четверо военных, среди которых офицер, почти полностью уничтожены объекты, расположенные в Шайрате. Об этом сообщает утром 7 апреля расположенная в Великобритании наблюдательная организация «Сирийская обсерватория по правам человека», которая имеет сеть информаторов в Сирии.

«Авиабаза почти полностью разрушена – взлетно-посадочная полоса, топливные баки и объекты противовоздушной обороны разорваны на куски», – говорится в сообщении.

Сирийские военные не предоставили немедленных комментариев о результате удара.

Пентагон заявил, что база Шайрат использовалась для хранения химического оружия и сирийских самолетов.

Военные США ночью 7 апреля атаковали десятками ракет «Томагавк» аэродром Шейрат на западе Сирии. Целью атаки были взлетно-посадочные полосы, самолеты и заправочные станции. Это стало ответом на гибель десятков людей в результате химической атаки в провинции Идлиб.

В среду постоянный представитель США в ООН Никки Хейли на заседании Совета безопасности заявила, что, «если Организация Объединенных Наций постоянно не способна выполнять свой долг и действовать коллективно, в жизни государств наступает время, когда мы вынуждены действовать самостоятельно».

Непосредственно перед атакой заместитель посла России в ООН Владимир Сафронков предупредил о «негативных последствиях», если Соединенные Штаты осуществят удары по Сирии.

Сирия отрицает, что совершила во вторник воздушный удар по городу Хан-Шейхун с применением химического оружия. Сирия заявляет вместо этого, что химическое отравление наступило из-за того, что ее самолеты уничтожили «завод и склад химического оружия террористов», как Дамаск называет всех своих противников. Эту версию поддерживает Россия, которая в среду заблокировала принятие резолюции Совета безопасности ООН по поводу этого химического удара.

Зато эту версию отвергли специалисты по химическому оружию. Они заявили, что такое поражение, которое произошло в Хан-Шейхуне, возможно только в результате применения химических веществ армейского уровня, доставленных военными средствами, но его невозможно достичь уничтожением предполагаемого состава самодельных ядовитых веществ.