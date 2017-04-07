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Новости

После ракетного удара США авиабаза Шайрат разрушена, погибли четверо военных Асада – наблюдатели

Вид авиабазы Шайрат из воздуха, архивное фото, февраль 2017

Жертвами ракетного удара США по авиабазе Шайрат на западе Сирии стали четверо военных, среди которых офицер, почти полностью уничтожены объекты, расположенные в Шайрате. Об этом сообщает утром 7 апреля расположенная в Великобритании наблюдательная организация «Сирийская обсерватория по правам человека», которая имеет сеть информаторов в Сирии.

«Авиабаза почти полностью разрушена – взлетно-посадочная полоса, топливные баки и объекты противовоздушной обороны разорваны на куски», – говорится в сообщении.

Сирийские военные не предоставили немедленных комментариев о результате удара.

Пентагон заявил, что база Шайрат использовалась для хранения химического оружия и сирийских самолетов.

Военные США ночью 7 апреля атаковали десятками ракет «Томагавк» аэродром Шейрат на западе Сирии. Целью атаки были взлетно-посадочные полосы, самолеты и заправочные станции. Это стало ответом на гибель десятков людей в результате химической атаки в провинции Идлиб.

В среду постоянный представитель США в ООН Никки Хейли на заседании Совета безопасности заявила, что, «если Организация Объединенных Наций постоянно не способна выполнять свой долг и действовать коллективно, в жизни государств наступает время, когда мы вынуждены действовать самостоятельно».

Непосредственно перед атакой заместитель посла России в ООН Владимир Сафронков предупредил о «негативных последствиях», если Соединенные Штаты осуществят удары по Сирии.

Сирия отрицает, что совершила во вторник воздушный удар по городу Хан-Шейхун с применением химического оружия. Сирия заявляет вместо этого, что химическое отравление наступило из-за того, что ее самолеты уничтожили «завод и склад химического оружия террористов», как Дамаск называет всех своих противников. Эту версию поддерживает Россия, которая в среду заблокировала принятие резолюции Совета безопасности ООН по поводу этого химического удара.

Зато эту версию отвергли специалисты по химическому оружию. Они заявили, что такое поражение, которое произошло в Хан-Шейхуне, возможно только в результате применения химических веществ армейского уровня, доставленных военными средствами, но его невозможно достичь уничтожением предполагаемого состава самодельных ядовитых веществ.

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