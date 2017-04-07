Власти Симферополя хотят вернуть деньги за реконструкцию центра города

Подконтрольные Кремлю власти Симферополя подали иски в суд за некачественную реконструкцию центра города. Об этом сообщил глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев в эфире радио «Спутник в Крыму».

«Сейчас нами поданы иски к подрядчику. Их несколько. Это штрафные санкции и основная претензия на сумму 26 миллионов рублей. Это возврат средств в связи с тем, что работы выполнены некачественно. Мы чувствуем, что мы правы. У нас есть экспертиза, которая подписана подрядчиком и Стройнадзором», – сказал Бахарев.

Он добавил, что сам проект реконструкций города не вызывает вопросов, претензии только к качеству.

Во время осмотра работ подрядчика 28 февраля, Бахарев остался недоволен ходом реконструкции.

Тогда Бахарев отметил, что в будущем российская администрация города не намерена сотрудничать с данным предприятием-подрядчиком, а качество проведения работ он будет контролировать ежедневно.

Представитель фирмы-подрядчика заверил, что в течении марта текущего года все озвученные замечания будут устранены.

В Симферополе рабочие подрядной строительной компании ООО «Крым-Девелопмент» заменяют и перекладывают новую тротуарную плитку после ими же ранее капитально отремонтированного дорожного покрытия на улицах Карла Маркса и Пушкина.

На реконструкцию из городского бюджета выделено около 180 миллионов рублей. 25 февраля бывший прокурор Крыма, а ныне депутат российской Госдумы Наталья Поклонская заявила, что решение о возбуждении уголовного дела в отношении чиновников администрации Симферополя и подрядчика, которые провели некачественную реконструкцию центра города, будет в конце февраля – начале марта. В январе она обратилась к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить информацию о некачественной реконструкции центра Симферополя.