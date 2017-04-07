Россия приостановила действие договоренностей с США об избежании инцидентов в Сирии

Россия приостановила действие меморандума об избежании инцидентов в Сирии, заключенного ранее с США. Об этом 7 апреля заявило министерство иностранных дел России. Оно также призвало Совет безопасности ООН провести чрезвычайное заседание для обсуждения атаки США на авиабазу в Сирии.

Россия и США заключили меморандум по безопасности полетов в Сирии в октябре 2015 года. Этот документ регламентирует действия всех самолетов и беспилотников в воздушном пространстве Сирии.

После того, как сделка начала действовать, Россия и США сотрудничали по каналам круглосуточной оперативной связи. Страны также договорились об оказании помощи друг другу при возникновении кризисных ситуаций.

«Само присутствие военнослужащих США и других стран на территории Сирии без согласия на то правительства этой страны или решения Совбеза ООН является грубым, явным и ничем не обоснованным нарушением международного права. Если раньше это объяснялось задачей борьбы с терроризмом, то сейчас это явный акт агрессии против суверенной Сирии. Принятые сегодня США действия еще больше разрушают российско-американские отношения», – говорится в заявлении МИД России.

Военные США ночью 7 апреля атаковали десятками ракет «Томагавк» аэродром Шайрат на западе Сирии. Целью атаки были взлетно-посадочные полосы, самолеты и заправочные станции. Это стало ответом на гибель десятков людей в результате химической атаки в провинции Идлиб.

Сирия отрицает, что совершила во вторник воздушный удар по городу Хан-Шейхун с применением химического оружия. Сирия заявляет, что химическое отравление наступило из-за того, что ее самолеты уничтожили «завод и склад химического оружия террористов», как Дамаск называет всех своих противников. Эту версию поддерживает Россия, которая в среду заблокировала принятие резолюции Совета безопасности ООН по поводу этого химического удара.

Зато эту версию отвергли специалисты по химическому оружию. Они заявили, что такое поражение, которое произошло в Хан-Шейхуне, возможно только в результате применения химических веществ армейского уровня, доставленных военными средствами, но его невозможно достичь уничтожением предполагаемого состава самодельных ядовитых веществ.