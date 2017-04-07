МИД Украины: действия США в Сирии надо поддержать для предотвращения дальнейших военных преступлений

Украина поддерживает действия США, которые атаковали авиабазу сил президента Сирии Башара Асада после того, как в результате химической атаки на удерживаемый повстанцами сирийский город погибли десятки людей, заявляет украинское Министерство иностранных дел.

«Действия США должны быть поддержаны для предотвращения дальнейших военных преступлений режима, против мирного населения», – говорится в заявлении, обнародованном на сайте МИД 7 апреля.

В МИД подчеркнули, что любое применение химического оружия, которое является одним из видов оружия массового уничтожения, является «вопиющим нарушением международного права и военным преступлением».

«Виновники должны быть безусловно привлечены к ответственности. Безнаказанность нарушителя международного права, который применяет химическое оружие, ведет к дальнейшим преступлений с его стороны. Хроническое блокирование Россией работы Совета безопасности ООН является неприемлемым и должно получить надлежащую оценку», – заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД также добавили, что «спонсоры и те, кто покрывает преступный сирийский режим», также несут ответственность за использование оружия массового уничтожения и жертвы среди гражданского населения в Сирии.

Военные США ночью 7 апреля атаковали десятками ракет «Томагавк» аэродром Шейрат на западе Сирии. Целью атаки были взлетно-посадочные полосы, самолеты и заправочные станции.

4 апреля в результате воздушного удара с применением химического оружия по городу Хан-Шейхун, находящегося под контролем повстанцев, погибли не менее 86 человек. Власти США ответственность за это нападение положили на сирийское правительство. Власти же Сирии заявили, что химическое отравление наступило из-за того, что ее самолеты уничтожили «завод и склад химического оружия террористов», как Дамаск называет всех своих противников. Эту версию поддерживает Россия, которая 5 апреля заблокировала принятие резолюции Совета безопасности ООН по поводу этого химического удара.

Зато эту версию отвергли специалисты по химическому оружию. Они заявили, что поражение, которое произошло в Хан-Шейхуне, возможно только в результате применения химических веществ армейского уровня, доставленных военными средствами, но его невозможно достичь уничтожением самодельных ядовитых веществ.