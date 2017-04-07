Минобороны России обещает повысить эффективность ПВО в Сирии

В Министерстве обороны России заявили, что российские военные в Сирии принимают меры для укрепления системы противовоздушной обороны после американского удара по сирийской авиабазе.

В связи с ударом США президент России Владимир Путин 7 апреля планирует провести совещание с Советом безопасности. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, Кремль предупредили о подготовке ракетного удара американских военно-морских сил.

В результате ракетного удара США по базе ВВС Сирии, по данным сирийских властей, погибли шесть военных. Удар был нанесен в ответ на применение химического оружия в Сирии.

Действия США поддержали лидеры Германии, Франции, Великобритании, Украины. Сирийская оппозиция также приветствовала американские военные действия. В Кремле ракетный удар США ранее назвали «агрессией против суверенного государства». Россия приостановила действие заключенного с США соглашения об обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.