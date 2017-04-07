В Украине отрицают возобновление работы McDonald's в Крыму

В руководстве украинского McDonald's опровергли информацию о возобновлении работы компании на территории аннексированного Крыма. Об этом 7 апреля в комментарии Крым.Реалии заявила PR-директор McDonald's Ukraine Анастасия Зражевская.

«Компания McDonald's не ведет операционную деятельность на территории Крыма с 2014 года», – отметила Зражевская.

Она также добавила, что не имеет информации о том, кому сейчас принадлежат помещения, в которых размещались крымские отделения McDonald's до аннексии.

Перед этим, 7 апреля, крымский провластный ресурс «Крыминформ» сообщал, что бывшие рестораны сети McDonald's в Севастополе, Ялте и Симферополе готовятся к возобновлению работы, но под другим брендом.

Раньше российская сеть быстрого питания «РусБургер» заявила, что уходит из Крыма и не будет открывать ресторан в Симферополе.

В крымских СМИ была информация, что в помещении McDonald’s планировалось открыть бургерную от российского исполнителя Тимати.

В октябре 2016 года российский бизнесмен Александр Лебедев сообщил о запуске нового проекта по созданию в аннексированном Крыму крупной сети кафе здоровой еды «Петрушка».

Крымские рестораны McDonald's были закрыты 3 апреля 2014 года «по производственным причинам». Сотрудникам было предложено перейти на работу в другие украинские города.