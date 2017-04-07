В Финляндии отзывают тираж журнала с объявлением об отдыхе в Крыму

Финская государственная железнодорожная фирма VR изъяла из оборота журнал после того, как выяснилось, что в издание было включено объявление об отдыхе в аннексированном Крыму.

Как сообщил 6 апреля финский портал Yle, объявление появилось в журнале Allegro, который распространяется в поездах, идущих из Финляндии в Россию. Материал, озаглавленный «Назад в Крым!», содержал подробную информацию о поездке на аннексированную Россией территорию на поезде, автобусе и пароме.

«Финляндия не признает российскую аннексию Крыма 2014 года, которая отрезала полуостров от железнодорожной сети материковой Украины», – говорится в сообщении.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».