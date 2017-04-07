Энергетики за долги отключают керченские фонтаны – СМИ

В Керчи наступающий курортный сезон может пройти без работающих фонтанов. Об этом говорили 7 апреля на расширенном аппаратном совещании в подконтрольной Кремлю администрации Керчи, сообщают местные СМИ.

Сайт «Керчь – мой город» цитирует начальника Керченского района электросетей Александра Забелина, который утверждает, что муниципальное предприятие, через которое финансировалась работа фонтанов, должно энергетикам более миллиона рублей (около 470 тыс грн) за прошлый сезон.

«Пока не решится эта проблема, электричество на фонтаны подаваться не будет», – цитирует местное издание Александра Забелина.

При этом начальник ЖКХ Керчи Вячеслав Карпов никак не прокомментировал это заявление.

На сайте городской администрации Керчи, подконтрольной Кремлю, информации о долге за потребленную электроэнергию пока нет.

В 2016 году керчане выражали недоумение по поводу исчезновения с фонтана на набережной художественного аксессуара – металлического навершия, распылявшего струи воды в форме шара. Местные активисты задавали вопросы представителям власти, чиновники ответили, что «фонтан этот не имел документов российского образца, и они сейчас готовятся», однако фонтан до конца года так и не отремонтировали.