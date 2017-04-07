Россия: «Узник Болотной» Леонид Развозжаев вышел на свободу

В российском Красноярске 7 апреля на свободу вышел оппозиционный активист Леонид Развозжаев, осужденный в так называемом «Болотном деле», отбыв 4,5 года заключения. Его встречала жена Юлия.

Развозжаев поблагодарил всех, кто его поддерживал, пока он был в заключении. Он также рассказал корреспонденту Радио Свобода, что пока не решил, чем будет заниматься после того, как восстановит здоровье. По словам Развозжаева, ему хотелось бы способствовать демократизации общества и достижения социальной справедливости, а также изменить ситуацию в системе исполнения наказаний.

В июле 2014 года Московский горсуд вынес обвинительный приговор координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову и активисту Леониду Развозжаеву по делу об организации массовых беспорядков на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года и попытке организовать аналогичные мероприятия в других городах России. Они были приговорены к четырем с половиной годам колонии.

Развозжаев заявлял, что его похитили в Украине в 2012 году агенты российских спецслужб и привезли в Россию, где его арестовали и судили.

В досрочном освобождении Развозжаеву отказали. Как заявили в Федеральной службе исполнения наказаний России, он неоднократно нарушал режим и мог повторно совершить преступление.

Следующие два года Леонид Развозжаев будет под наблюдением правоохранительных органов. Посещать массовые акции ему запрещено.