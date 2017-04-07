В Стокгольме фургон въехал в группу людей: есть пострадавшие

Полиция в столице Швеции Стокгольме сообщила, что в группу людей въехал автофургон, вследствие чего травмированы.

По предварительным сообщениям полиции, авто врезалось в здание универмага неподалеку людной пешеходной зоны.

Никаких других подробностей от полиции пока нет.

Общественное радио Швеции сообщило о трех погибших. Также есть неподтвержденные сообщения, что на месте происшествия могли раздаваться выстрелы.

В последнее время в Европе провели ряд террористических нападений, в ходе которых нападавшие направляли свои машины в скопления людей. За все эти случаи взяла на себя ответственность экстремистская группировка «Исламское государство».

В частности, 22 марта в Лондоне 12 человек погибли в результате такого наезда, а также нападения с использованием ножа.

19 декабря 12 человек погибли и 48 были ранены и травмированы, когда грузовик въехал в рождественский базар в Берлине.

В июле 2016 погибли 86 человек в Ницце – там тоже грузовик въехал в группу людей на набережной.