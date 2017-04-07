Радио Крым.Реалии: Залп по Асаду. Мир на пороге большой войны?

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии обсуждают ракетный удар американских военных по правительственным силам сирийской армии. Как первый удар США изменит конфигурацию сил в регионе? Какой будет реакция России на решение Дональда Трампа? Сдаст ли Кремль Башара Асада в обмен на признание российского статуса Крыма Белым домом?

Гость эфира – директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

Ведущий – Виталий Портников.

​Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.