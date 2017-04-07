В Керчи на Митридатской лестнице, которую ремонтируют за 1,2 млрд рублей, появилась трещина

На Большой Митридатской лестнице в Керчи, на которой после обрушения пролета проводят укрепительные работы, появилась трещина. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Большая трещина проходит по каменной кладке напротив обрушившегося в 2015 году участка, который сейчас укрепляют с помощью металлических конструкций.

Остатки каменной кладки, выполненной из местного камня-ракушечника, складывают неподалеку. Некоторые участки пролетов продолжают оставаться неукрепленными, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

На восстановление разрушенной Митридатской лестницы в Керчи обещают выделить 1 млрд 200 млн рублей. Об этом сообщил глава подконтрольного Кремлю правительства Крыма Сергей Аксенов 1 февраля.

15 сентября 2016 года Митридатскую лестницу посетили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Во время экскурсии по объекту Путин поручил его реконструировать.

О выделении 15 миллионов рублей на проведение реконструкции Митридатской лестницы российская администрация Керчи заявляла в июне 2016 года. По подсчетам проектировщиков, реставрация Митридатской лестницы в Керчи обойдется в 1,2 миллиарда рублей.

Большая Митридатская лестница – один из главных символов Керчи, пострадала от частичного обрушения в 2015 году. Арочный свод на одном из пролетов лестницы треснул по всей площади. В конце апреля 2015 года аварийный участок закрыли для туристов, оградив бетонными блоками с надписью «Проход запрещен».

Большая Митридатская лестница ведет на гору Митридат, где располагался античный город Пантикапей. Лестница насчитывает 436 ступеней, она была построена в 1840 году. Малая Митридатская лестница была построена в 1866 году на северном склоне горы Митридат.

Большая и Малая Митридатские лестницы служат не только для подъема на гору туристов и участников городских мероприятий, но и являются наиболее коротким путем к центральным улицам города для местных жителей, поскольку склоны горы Митридат – это жилая зона.