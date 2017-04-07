Бывший депутат из Одесской области искал киллера в Крыму для заказного убийства – прокуратура АРК

Прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего депутата Сухолиманского сельского совета Овидиопольского района Одесской области, который искал киллера на территории аннексированного Крыма для заказного убийства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Бывший депутат Сухолиманского сельского совета Овидиопольского района Одесской области, который на почве личных отношений заказал убийство председателя этого сельсовета. Отношения неприязни сложились между указанными лицами за отказ председателя сельского совета предоставить депутату земельный участок в пределах Сухолиманского сельского совета с нарушением действующего законодательства на подставное лицо», – говорится в сообщении.

В пресс-службе проинформировали, в отношении указанного лица открыты производства по ч. 2 ст. 14 (подготовка к преступлению), п. 11 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.