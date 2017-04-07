Президент Чехии снова заявил, что аннексия Крыма незаконна, «однако вернуть его нельзя»

Президент Чехии Милош Земан снова повторил свою позицию о том, что аннексия Россией украинского Крыма незаконна, но вернуть полуостров уже невозможно.

«Аннексия Крыма незаконна, как и любое другое увлечение чужой территории. И единственный способ, как вернуть Крым Украине, – это европейская война. А ее все же никто не хочет», – сказал он на встрече с гражданами в городе Слани недалеко от столицы Праги.

Ранее Земан, известный своей приверженностью к России и ее президенту Владимиру Путину, уже не раз заявлял о незаконности российской аннексии Крыма, но утверждал, что склонен понять этот шаг Москвы. По его словам, действия Москвы могут быть оправданы тем, что «решение Никиты Хрущева передать Крым Украине было глупым» и «Крым Украине никогда не принадлежал». Также Земан не раз заявлял, что вернуть Крым Украине теперь невозможно, и Запад должен с этим смириться.

Кроме того, Земан известен своими призывами снять с России санкции, наложенные за агрессию Москвы против Украины в Крыму и на части Донбасса. Он отрицал российское военное присутствие на части востока Украины и называл события в регионе «гражданской войной», согласно позиции России.

Также он заявлял, что Украина не должна вступать в НАТО, а должна оставаться нейтральной. Он предлагал «финляндизацию» Украины, то есть ее добровольное ограничение своих внешнеполитических устремлений и их подчинение желаниям России.

В Чехии, по Конституции, внешняя политика является прерогативой правительства, а не президента. Нынешнее правительство Чехии придерживается международной позиции по агрессии России против Украины и заявляет, что снимать санкции пока невозможно.