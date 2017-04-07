Доступ к сайту Крым.Реалии в Крыму ограничен незаконно – правозащитница

В Крыму интернет-провайдеры незаконно блокируют доступ к сайту Крым.Реалии, поскольку не имеют правовых оснований для этих действий, утверждает секретарь Крымского антикоррупционного фронта «Тайган» Галина Ломакина.

По ее словам, общественная организация получила ответ на запрос из российской прокуратуры Крыма, в котором утверждается, что сайт не значится в списке запрещенных ресурсов.

В документе сообщается, что подконтрольная России крымская прокуратура инициировала вопрос ограничения доступа к Крым.Реалии после проведенного 26 апреля 2016 года мониторинга, который якобы выявил «публикации с публичными призывами к осуществлению экстремисткой деятельности».

«В связи с чем 27.04.2016 года прокуратурой республики в порядке, предусмотренном приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 05.06.2014 года № 201, в Генеральную прокуратуру Российской Федерации направлено соответствующее заключение для инициирования вопроса об ограничении доступа к информации, распространяемой на отдельных страницах интернет-ресурса «Крым.Peaлии», а также рассмотрения вопроса о целесообразности ограничения доступа ко всему ресурсу», – сообщается в ответе ведомства, адресованном севастопольским общественникам.

В то же время, в документе сообщается, что доступ к сайту не ограничен, и в список запрещенных сайтов ресурс не внесен.

«… Сведения об ограничении доступа к вышеуказанному интернет-ресурсу не содержатся. Учитывая вышеизложенное, в настоящее время доступ к вышеуказанному интернет-ресурсу не ограничен путем внесения соответствующих сведений в Реестр. По результатам рассмотрения вашего обращения оснований для принятия мер прокурорского реагирования не установлено», – говорится в документе.

Комментируя ответ из крымского ведомства, секретарь Крымского антикоррупционного фронта «Тайган» Галина Ломакина отмечает, что блокировка сайта Крым.Реалии происходит по местной инициативе.

«Если этот сайт не значится в Едином реестре запрещенных сайтов, то есть Роскомнадзор его не запрещал, то все делается на местном уровне. Судя по всему, их не устраивает материал, который публикуется на страницах Крым.Реалии. И заблокировали сайт, не имея на то законных оснований. Мы получили уже ответ от Роскомнадзора, из министерства внутренней политики и информации Крыма, теперь – из прокуратуры. И ни одно ведомство не привело законных причин для ограничения доступа к сайту. Исходя из этого, напрашивается вывод, что сайт блокируется местными провайдерами по устному или письменному предписанию от крымских властей, что является нарушением», – рассказала Галина Ломакина.

С 1 августа 2016 года на территории Крыма частично заблокировали сайт Крым.Реалии – проект Радiо Свобода. Доступ к сайту ограничили ряд интернет-провайдеров. В ОБСЕ, комментируя блокировку Крым.Реалии, выразили обеспокоенность нарушением прав пользователей на получение и распространение информации в Интернете путем блокирования доступа к информационным сайтам.