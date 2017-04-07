Чубаров: задержания мусульман в Симферополе являются акцией устрашения

Задержания мусульман на рынке Симферополя являются акцией устрашения. Об этом 7 апреля в комментарии Крым.Реалии заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«Поскольку задерживались только мусульмане, это говорит о том, что подобная акция направленная на устрашение. Возможно, в рамках общего ужесточения, которое сейчас происходит в самой России. После митингов 26 марта они эту тактику массово применяют и на оккупированных территориях», – отметил Чубаров.

Ранее глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев заявил, что задержания в Симферополе связаны с недавним терактом в соседней России.

Утром 6 апреля сотрудники ОМОН оцепили центральный рынок Симферополя. Российские силовики задержали около 80 человек «неславянской внешности». В управлении российской полиции по Крыму назвали задержания на рынке Симферополя «плановыми рабочими мероприятиями».

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство в связи с задержанием нескольких десятков человек на рынке Симферополя в аннексированном Крыму. Как сообщает пресс-служба ведомства, производство открыто по статье 146 (незаконное лишение свободы двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины.

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымских активистов и членов Меджлиса крымскотатарского народа. Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность в связи с преследованиями граждан Украины в аннексированом Крыму и призвало прекратить давление на них. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освободить всех украинских политзаключенных и заложников.