В столице Швеции в результате наезда грузовика погибли не менее трех человек

В столице Швеции Стокгольме грузовой фургон въехал в здание универмага в людной пешеходной зоне в центре города, в результате чего погибли не менее трех человек.

Это число погибших пока подтвердила полиция; шведское телевидение сообщает о пяти погибших.

Число раненых и травмированных еще неизвестно.

Также полиция заявила, что получила неподтвержденные сообщения о выстрелах.

Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что все свидетельствует о «террористическом акте». По его словам, в грузовике, похоже, были два человека.

Шведская пресса пишет, что этот грузовик похитили у ее собственников ранее в пятницу.

На месте происшествия находится много машин полиции и скорой помощи, над ним летают вертолеты. С места, где авто врезалось в дом, идет дым. Полиция просит людей не выезжать в центр города. Шведские средства массовой информации сообщили, что метро Стокгольма прекратило работу.

В последнее время в Европе провели ряд террористических нападений, в ходе которых нападавшие направляли свои машины в скопления людей. За все эти случаи взяла на себя ответственность экстремистская группировка «Исламское государство».

В частности, 22 марта в Лондоне 12 человек погибли в результате такого наезда, а также нападения с использованием ножа.

19 декабря 12 человек погибли и 48 были ранены и травмированы, когда грузовик въехал в рождественский базар в Берлине.

В июле 2016 погибли 86 человек в Ницце – там тоже грузовик въехал в группу людей на набережной.