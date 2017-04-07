Из Крыма поступает прямая угроза странам-членам НАТО – Чубаров

Аннексированный Крым стал плацдармом, откуда Россия может напрямую угрожать странам-членам НАТО. Об этом 7 апреля в комментарии Крым.Реалии заявил председатель Меджлиса, народный депутат Украины Рефат Чубаров.

«Сегодня временно оккупированный Россией Крым превратился в ту территорию, откуда идет прямая угроза государствам-членам НАТО на южном фланге. Это Болгария, Румыния и Турция», – заявил Чубаров.

7 апреля состоялась встреча Рефата Чубарова, Мустафы Джемилева, Эмине Джеппар, Севгиль Мусаевой с заместителем Генерального секретаря НАТО Роуз Готтемеллер и главой Представительства НАТО в Украине Александером Винниковым.

На своей странице в Фейсбуке Рефат Чубаров написал, что тематика диалога была разноообразной: «Крым, крымскотатарский народ, положение с правами человека в оккупированном Крыму, политические заключенные, преступления российской оккупационной администрации, роль НАТО в обеспечение безопасности стран Черноморского региона, о международном формате переговоров по деоккупации Крыма».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».