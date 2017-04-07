Шведская полиция не исключила возможность, что наезд на людей в Стокгольме – теракт

Шведская полиция полиция заявила, что не исключает возможности того, что наезд грузовиком на людей в столице Стокгольме, в результате которого не менее трех человек погибли и есть раненые, был террористическим актом, учитывая события недавнего времени в других частях Европы.
Полиция также обнародовала изображение вероятного нападающего с камеры наблюдения неподалеку – это человек в зеленой куртке военизированного образца и белом свитере с черным капюшоном.
Также полиция уточнила, что, вопреки предыдущим сообщениям, в связи с этим инцидентом никого не задерживали и выстрелов на месте происшествия не было.
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Ранее в пятницу премьер-министр Швеции Стефан Левен назвал произошедшее террористическим актом и заявил, что на Швецию было совершено нападение.
Число жертв пока точно не известно. Полиция подтверждает гибель как минимум трех человек; шведское телевидение сообщило о пяти погибших, но эти данные еще не подтверждены.
Раненых и травмированных, как сказала пресс-секретарь шведской спецслужбы Sapo, «много». Агентство «Ройтерз» сообщает о восьми пострадавших.
Ранее в пятницу грузовой автофургон протаранил людей у оживленной пешеходной зоны в центре Стокгольма, а затем врезался в здание универмага. По данным прессы, машину местной пивоваренной компании похитили накануне нападения, когда ее водитель разгружал доставлен заказчикам груз; с водителем ничего не произошло.
Полиция призвала жителей не посещаться центр Стокгольма и объявила о прекращении работы метро. Также эвакуировали центральный железнодорожный вокзал, который находится неподалеку. Причины эвакуации не объявляли.
В последнее время в Европе провели ряд террористических нападений, в ходе которых нападавшие направляли свои машины в скопления людей. За все эти случаи взяла на себя ответственность экстремистская группировка «Исламское государство».
В частности, в результате такого наезда, а также нападения с использованием ножа 22 марта в Лондоне погибли 5 человек.
19 декабря 2016 года 12 человек погибли и 48 были ранены и травмированы, когда грузовик въехал в рождественский базар в Берлине.
В июле 2016 погибли 86 человек в Ницце – там тоже грузовик въехал в толпу людей на набережной.
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