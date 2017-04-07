В Севастополе почтили память погибших подводников

На Братском кладбище в Севастополе 7 апреля прошел митинг в память о погибших подводниках атомных подводных лодок «Комсомолец» и «Курск», на которых служили выпускники местных военно-морских училищ, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

На могилах моряков священники Свято-Никольского храма отслужили панихиду. Молодые военнослужащие отдали воинские почести погибшим.

Подводная лодка К-278 «Комсомолец» – атомная подлодка третьего поколения. Затонула 7 апреля 1989 года в Норвежском море в результате пожара в кормовом отсеке. Ей принадлежал абсолютный рекорд по глубине погружения – 1027 метров. В результате трагедии погибли 42 члена экипажа, выжили – 27.

Опасность катастрофы была в том, что в торпедных аппаратах находилось оружие с ядерной боевой частью. Его коррозия и разгерметизация могла привести к загрязнению радиоактивным плутонием.

Дату гибели подлодки «Комсомолец» в России объявили Днем памяти погибших подводников и ликвидаторов аварий на подлодках.

Атомная подводная лодка «Курск» затонула 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море. Погибли все 118 человек, находившихся на борту подлодки. Согласно официальной версии, причиной гибели АПЛ стал взрыв торпеды в ходе подготовки к условной торпедной атаке.