Телепроект «Крым.Реалии»: Как крымские бизнесмены обходят европейские санкции

В 2014 году Европейский Союз ввел санкции в отношении России за аннексию украинского полуострова Крым. Под запрет попал туристический бизнес, инвестиции на полуострове. Однако это не помешало продаже новых автомобилей европейских и неевропейских марок в Крыму. При этом не только тех, что производятся на заводах, расположенных на территории России.

Как крымские бизнесмены обходят европейские санкции – об этом в новом выпуске программы «Крым.Реалии» на телеканале новостей «24».

Программа выходит в эфир в субботу в 18.30 (повтор в воскресенье в 11.30). Публикация на сайтах Радіо Свобода и Крым.Реалии в 18.30.

Проект от Радіо Свобода – телевизионная программа для тех, кто хочет знать что происходит в аннексированном Крыму.