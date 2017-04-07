Чехия приблизилась к внедрению более жесткого законодательства о пребывании иностранцев

В Чехии Палата депутатов, нижняя палата парламента страны, одобрила в третьем и последнем чтении ряд изменений в закон о пребывании иностранцев в Чехии, целью которых является ограничить экономическую миграцию в страну. Теперь законопроект направляется на рассмотрение в Сенат, верхнюю палату парламента, а в случае одобрения и там – на подпись президенту.

В частности, предусмотрено ограничить трудоустройство иностранцев через так называемые агентства труда, которые предоставляли право на труд в Чехии без надлежащего согласования с чешской Ассоциацией агентств по трудоустройству.

Иностранные работники, приехавшие в Чехию на сезонные работы, имеют право просить сразу полугодовую визу с этой целью (сейчас такие визы выдаются на три месяца, и для продления еще на три надо обращаться с просьбой об этом).

Закон также нацелен, чтобы предусмотреть отказ иностранцу на пребывание в стране в случае представления ложной информации или поддельных документов.

Иностранные предприниматели, деятельность которых приносит стране значительные инвестиции, получат право просить разрешение на двухлетнее длительное пребывание в Чехии. Также разрешение на пребывание с инвестиционной целью можно будет просить сразу (сейчас нужно сначала получить визу для длительного пребывания).

Впервые также вводится категория так называемого «ненадежного работодателя». Речь идет о тех чешских работодателей, которые, вопреки действующему законодательству, не способны обеспечить иностранным работникам надлежащих социальных гарантий: проживание, медицинского страхования. Такие работодатели будут лишены права трудоустраивать иностранных рабочих.

По мнению министра внутренних дел Чехии Милана Хованеца, новый закон укрепит позицию Чехии по трудоустройству иностранцев. «Это не ограничение, не стремление изгнать отсюда иностранцев, это стремление установить четкие правила, которые будут одинаковые для всех», – отметил чешский министр.

Как сообщают чешские СМИ, внесения изменений в закон о пребывании иностранцев в Чехии является реакцией правительства на миграционную кризис и необходимость укреплять национальную безопасность в стране.