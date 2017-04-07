В Крыму продлили запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции

В Крыму продлили срок запрета на продажу непищевой спиртосодержащей продукции до 27 июня 2017 год. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю министерства промышленной политики полуострова.

«Запрет касается продукции, которую юридические лица и индивидуальные предприниматели продают ниже розничных цен, крепостью свыше 28%», – говорится в сообщении ведомства.

По информации пресс-службы под запрет не попали стеклоомывающие жидкости, нежидкая спиртосодержащая продукция, спиртосодержащая продукция с укупорочными средствами, которые исключают пероральное потребление.

26 декабря 2016 года Роспотребнадзор ввел запрет на розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией. 30-дневный запрет вступил в силу после того, как в российском Иркутске от отравления косметическим средством «Боярышник» погибло 77 человек. Выяснилось, что все они пили концентрат для ванн «Боярышник», в котором вместо этилового спирта был смертоносный метиловый.