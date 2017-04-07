В Крыму оштрафовали сотрудников четырех ведомств за «халатное» отношение к работе

Российская прокуратура Крыма оштрафовала шестерых сотрудников четырех ведомств за «халатное» отношение к работе. Это были гослужащие подконтрольной Кремлю Инспекции по труду, Инспекции по жилищному надзору, Службы по экологическому и технологическому надзору и Государственного комитета ветеринарии Крыма. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

«Установлены нарушения, выразившиеся в невнесении в реестр сведений о принятых решениях и результатах проведенных проверок в отношении субъектов хозяйствования», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что прокуратурой в отношении должностных лиц названных ведомств возбуждено шесть дел об административном правонарушении по ст 13.27 КоАП РФ (нарушение требований к организации доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления и ее размещению в сети интернет). По результатам рассмотрения административных материалов виновные должностные лица привлечены к ответственности в виде штрафа.